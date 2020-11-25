AÖF sınav tarihleri | Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF sınavları nasıl nereden yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman? | AÖF sınavları online mı?

AÖF öğrencileri sınav tarihlerini merak ediyor. AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020'de yapılacak. AÖF sınav takvimi:

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

AÖF sınavları nasıl yapılacak? | AÖF sınavları online mı?

AÖF ara sınavları çevrimiçi olarak yapılacak. Online sınavlar 12-13 Aralık’ta yapılacak. Ayrıca AÖF son yaptığı açıklamada güz dönemi dönem sonu sınavlarının da online yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi” denildi.

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