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Eğitim AÖF sınav tarihleri belli oldu | AÖF ara sınavları online mi yapılacak?
Eğitim

AÖF sınav tarihleri belli oldu | AÖF ara sınavları online mi yapılacak?

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. 29 Ekim tarihi itibaren kayıt işlemleri sona erdi. Kayıt işlemlerinin ardından AÖF dersleri canlı olarak yayınlanıyor. Peki, AÖF ara sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? AÖF sınavları online mi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 00:56:00 -
AÖF sınav tarihleri belli oldu | AÖF ara sınavları online mi yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra dersler başladı. Canlı olarak yapılan AÖF derslerine internet üzerinden katılım sağlamak mümkün. AÖF sınav tarihleri de açıklandı. Peki, AÖF sınavları online mı yapılacak?

AÖF canlı dersler nasıl izlenir?

Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri bulunuyor.

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılım sağlayabilirler. Katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izlemeleri mümkün.

AÖF canlı ders için TIKLAYINIZ

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararınca 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı online olarak gerçekleştirilecektir.

 

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