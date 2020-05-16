  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otobüs biletleri ne kadar? | Kilometreye göre otobüs bileti fiyatı

AÖF final sınavı ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?

AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?

AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri nasıl yapılacak?

65 yaş üstü dışarı ne zaman çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati
için kalan
Eğitim

AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?

AÖF dönem sonu sınav tarihi | Açıköğretim fakültesi öğrencileri “AÖF sınavları ne zaman?” , “AÖF finalleri ne zaman?” , “AÖF finalleri nerede yapılacak?” , “AÖF finalleri nasıl yapılacak?” , “AÖF finalleri online mı?” , “AÖF finalleri ne zaman başlıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, “AÖF finalleri hangi tarihte?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:32:00 -
AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?

Koronavirüs salgını sebebiyle açıköğretim vizeleri online olarak yapıldı. Öğrenciler benzer bir uygulamanın finaller için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı. 

Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?
Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?

Eğitim

Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?
YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Eğitim

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula
AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula

Eğitim

AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula

Hangi illerde okullar açılacak?
Hangi illerde okullar açılacak?

Eğitim

Hangi illerde okullar açılacak?

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı