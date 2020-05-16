AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?
AÖF dönem sonu sınav tarihi | Açıköğretim fakültesi öğrencileri “AÖF sınavları ne zaman?” , “AÖF finalleri ne zaman?” , “AÖF finalleri nerede yapılacak?” , “AÖF finalleri nasıl yapılacak?” , “AÖF finalleri online mı?” , “AÖF finalleri ne zaman başlıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, “AÖF finalleri hangi tarihte?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgını sebebiyle açıköğretim vizeleri online olarak yapıldı. Öğrenciler benzer bir uygulamanın finaller için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.
AÖF sınav takvimi 2020 | AÖF finalleri hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.