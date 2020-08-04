AOf sinav suresi ne kadar?

Açık öğretim fakültesi sınav süresi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bunun yanı sıra günü ve saati de merak konusu haline gelen AÖF sınavına ilişki detaylar haberimizde yer alıyor. Aöf sınavı ne kadar sürüyor? Açıköğretim sınavı kaç saat, süresi ne kadar? Açık Öğretim sınavı kaç saat sürüyor? Ne zaman bitiyor? İşte detaylar...