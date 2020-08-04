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Eğitim

AOf sinav suresi ne kadar?

Açık öğretim fakültesi sınav süresi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bunun yanı sıra günü ve saati de merak konusu haline gelen AÖF sınavına ilişki detaylar haberimizde yer alıyor. Aöf sınavı ne kadar sürüyor? Açıköğretim sınavı kaç saat, süresi ne kadar? Açık Öğretim sınavı kaç saat sürüyor? Ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:06:00 -
AOf sinav suresi ne kadar?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır.

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