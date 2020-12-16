AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta gerçekleştirildi. Sınavlar online olarak yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. Sınavda her bir ders için adaylar 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. Dönem sonu sınavları ise ocak ayında düzenlenecek. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

24 Haziran-8 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılmıştı. 12, 13 ve 14 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.