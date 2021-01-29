AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama...
Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla bekleniyor. AÖF final sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılırken AÖF'ten açıklama geldi. AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
AÖF final sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. üz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlar için bekliyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasını yüksek oranda etkiliyor. İtiraz sürecinde sona yaklaşıldı.
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. . Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF Duyuru sayfasından sonuç tarihi hakkında açıklama geldi. Net tarih paylaşılmazken değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanacağı belirtildi.
AÖF geçme notu kaçtır?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.