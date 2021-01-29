  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama...
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama...

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla bekleniyor. AÖF final sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılırken AÖF'ten açıklama geldi. AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-29 21:07:00 -
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama...

AÖF final sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. üz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlar için bekliyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasını yüksek oranda etkiliyor. İtiraz sürecinde sona yaklaşıldı.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. . Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Duyuru sayfasından sonuç tarihi hakkında açıklama geldi. Net tarih paylaşılmazken değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanacağı belirtildi.

AÖF geçme notu kaçtır?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin
Dünya

Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Richard Mills, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan derhal çekilmesini istedi.
İnce ve Sarıgül'ün ardından CHP'de Baykal hareketliliği
Gündem

İnce ve Sarıgül'ün ardından CHP'de Baykal hareketliliği

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, suların durulmadığı CHP ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kelkitlioğlu, "Son aldığım bilgiye göre; ..
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay