AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, güz dönemi final sınavlarına katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme (final) sınavları, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlendi. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF final sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilirler.

Kurum tarafından dün yapılan açıklamada, '23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için bugün son gün! Sınavlarınıza bugün saat 23.59'a kadar https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' denildi.