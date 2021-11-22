Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri hafta sonu güz dönemi ara sınavlarına girecek. Peki, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde akademik takvim açıklandı. Güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin merak ettiği ‘Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?’ sorusuna da cevap geldi. Yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Öğrenciler 27-28 Kasım’da gerçekleşecek sınavlar öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açılanmadığını araştırıyor.

AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş yerlerinin bugün gün içerisinde ya da en geç yarın erişeme açılması bekleniyor.