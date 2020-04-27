Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Salgın nedeniyle Açıköğretim Fakültesi sınavları online sistem üzerinden yapılmaya başlandı. Öğrenciler online sınavlara ne zamana kadar girebileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

AÖF online sınav giriş | AÖF online sınavlar ne zaman bitecek?

AÖF bahar dönemi sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada sınavların 18 Nisan 09.00 ila 7 Mayıs 23.59'a kadar gerçekleşebileceği belirtildi.

AÖF ONLİNE SINAV SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Anadolum e Kampüs'e nasıl giriş yapabilirim?

AÖF öğrencisi iseniz;

Anadolum eKampüs Sistemi hizmetlerinden faydalanabilmeniz için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Tarayıcınızın adres çubuğuna https://ekampus.anadolu.edu.tr yazıp enter tuşuna basın.

Karşınıza çıkan sayfada Giriş Yap: Anadolu Üniversitesi butonuna tıklayın.

Sonraki ekranda ise Anadolu Üniversitesi'nin size vermiş olduğu hesap bilgilerini kullanarak Oturum Aç butonuna tıklayın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer Anadolu Üniversitesinin size vermiş olduğu hesap bilgileri (Kullanıcı Adı olarak ePosta adresi ya da TC Kimlik Numarası) ve şifrenizle giriş yapamıyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz.

Tarayıcınızın adres çubuğuna https://aof.anadolu.edu.tr yazıp enter tuşuna basın.

Karşınıza çıkan sayfada Öğrenci Otomasyonu butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayın.

Sonraki ekranda TC Kimlik numaranızı girerek şifre değiştirme adımlarını tamamlayın.

Almış olduğunuz yeni şifre ile https://ekampus.anadolu.edu.tr adresine erişim sağlayabilirsiniz.

Eğer Sertifika öğrencisi iseniz;

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden Giriş Yap:Diğer Butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sınav ile ilgili sorularınızı http://esertifika.anadolu.edu.tr/iletisim adresindeki iletişim bilgilerine ulaşarak sorabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer AÖF öğrencisi iseniz; sisteme giriş yaptıktan sonra Sertifika Dersleri / Diğer Organizasyonlar başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer Akadema öğrencisi iseniz;

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden Giriş Yap:Diğer Butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Akadema dersleri ile ilgili detaylı bilgiyi http://akadema.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer AÖF öğrencisi iseniz; sisteme giriş yaptıktan sonra Sertifika Dersleri / Diğer Organizasyonlar başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.