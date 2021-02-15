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Eğitim AÖF lisans programında kaydını sildiren önlisans diploması alabilir mi?
Eğitim

AÖF lisans programında kaydını sildiren önlisans diploması alabilir mi?

AÖF 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. AÖF bahar dönemi kayıt yenilemeleri 26 Şubat 2021 Cuma sona ermekte. Peki AÖF lisans programında okurken önlisans diploması alabilir mi? AÖF lisans programında kaydını sildiren önlisans diploması alabilir mi? AÖF lisans diploması nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:27:00 - 2021-02-15 14:28:27
AÖF lisans programında kaydını sildiren önlisans diploması alabilir mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF yisans programı öğrencilerinden; İlk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Türk Dili I-II ,Yabancı Dil I-II  ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerini alıp başarmış olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir. Öğrencilerin önlisans diploması almak için sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren AÖF bürosuna bizzat başvurarak büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurduktan 10 gün sonra bağlı oldukları AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekili aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomalarını alabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı uyarınca lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alanların diplomalarında alan belirtilmemektedir.

 

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