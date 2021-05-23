AÖF kesin kayıt tarihi 2021 AÖF kontenjanları

Anadolu Üniversitesi 650'den fazla derece ile yaklaşık 2 milyon öğrenciye hizmet veren, uzaktan, sürekli eğitim programları ile Türkiye ve dünya genelindeki öğrenciler hizmet vermekte. Anadolu Üniversitesi kesin kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre Anadolu Üniversitesi AÖF yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için kesin kayıtlar 28 Haziran 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖF ön kabul başvuru ve tercih tarihleri ise 17 Eylül 2021’e kadar yapılacak.

Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıtları nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi kayıtları online olarak yapılabilmekte. Anadolu Üniversitesi kayıtları için Anasis örgün öğrenci sistemi üzerniedn yapılmakta. Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra tekrar kaydolmanıza gerek yoktur.

*Kaydolmak için: "Kaydol!" butonuna tıklayınız. Açılan ekranda kullandığınız e-posta adresinizi ve kullanmak istediğiniz şifreyi ikişer kez giriniz.

* Şifre sıfırlamak için: E-posta adresinizi yazdıktan sonra Şifremi Sıfırla! butonuna basınız. Yeni şifreniz mail adresinize gönderilecektir.

Anadolu Üniversitesi kayıtları için tıklayın.

Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi kontenjanları 2021