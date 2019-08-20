AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıt başvurularının başlamasıyla birlikte AÖF’ye kayıt yaptıracak öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihine merak ediyor. AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019 AÖF kayıt son dakika haberleri. AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak? 2019 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenilme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıtlarına ilişkin haberin detayları.

AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak? Üniversite eğitimleri dışarıdan sürdüren on binlerce Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi kayıt tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı: 16- 20 Eylül 2019

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

AÖF kayıt yenilme ücreti ne kadar?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecek.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.