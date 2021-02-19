AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme 2021. Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat tarihi itibariyle başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme işlemi takvime göre, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenilemek isteyen öğrenciler AÖF kayıt yenilemenin nasıl yapılacağını sorguluyor. AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatacak?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.