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Eğitim AÖF kaydımı nasıl sildirebilirim? AÖF kayıt silme nasıl yapılır?
Eğitim

AÖF kaydımı nasıl sildirebilirim? AÖF kayıt silme nasıl yapılır?

AÖF kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım? AÖF kayıt nasıl sildirebilirim? sorularını Anadolu Üniversitesi AÖF’de okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF önlisans ya da lisans bölümünde okuyanlar AÖF kayıt silme nasıl yapılır? AÖF kayıt silme ücretli mi? AÖF kayıt silme dilekçesi verilir mi? AÖF öğrencileri kayıtlarını sildirme hakkına sahiptir. Bunun için Anadolu Üniversitesi AÖF’nni belirlediği hususları yerine getirmek gerekir. İşte AÖF kayıt silme nasıl yapılır? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:00:00 - 2021-02-19 15:01:44
AÖF kaydımı nasıl sildirebilirim? AÖF kayıt silme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖF kayıt yenileme başvuruları yapılarken, AÖF kaydımı sildirmek istiyorum, nasıl sildirebilirim?

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin; özel kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, T.C kimlik numaralı Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) birlikte, illerde bulunan AÖF bürosuna bizzat başvurması veya kendisinin başvuramaması halinde genel vekaletname ile vekilinin başvurması gerekmektedir.

Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramaz.

AÖF kaydını sildiren yeniden kayıt yaptırabilir mi?

Kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdır. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında halen kayıtlı olan öğrencinin, 2021-2022 öğretim yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesi için eski kaydını sildirmesi gerekmektedir.

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