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Eğitim AÖF güz dönemi sınavı ne zaman 2021? AÖF ara sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF güz dönemi sınavı ne zaman 2021? AÖF ara sınavı nasıl yapılacak?

AÖF sınav tarihleri | Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren pek çok öğrenci ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖF sınavları yüz yüze mi? Bu sene AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? AÖF vizeler ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:45:00 -
AÖF güz dönemi sınavı ne zaman 2021? AÖF ara sınavı nasıl yapılacak?

Kasım ayıyla birlikte pek çok AÖF öğrencisi güz dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF 1.dönem vizeleri ne zaman yapılacak?

AÖF güz dönemi sınavı ne zaman 2021? AÖF ara sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde akademik takvim açıklandı. Güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin merak ettiği ‘Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?’ sorusuna da cevap geldi. Yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.

AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Eğitim

AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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