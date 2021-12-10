AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi dönem sonu sınav tarihi
AÖF finalleri ne zaman ayın kaçında? Açıköğretim öğrencileri güz dönemi bitirme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ara sınavlarını kasım ayında tamamladı. Pek çok kişi güz dönemi finallerinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi dönem sonu sınav tarihi
AÖF öğrencileri final sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı ise merak konusu. Güz dönemi vizeleri yüz yüze yapıldı. AÖF’den yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti