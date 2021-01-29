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Eğitim AÖF güz dönemi final sınavı 2021 ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı
Eğitim

AÖF güz dönemi final sınavı 2021 ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi final sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan binlerce öğrenci koronaviras salgını nedeniyle AÖF sınavlarını çevrim içi olarak yapmakta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim yılı AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Sınavlar 25 Ocak’ta tamamlandı. Peki AÖF güz dönemi final sınavı 2021 ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınavı sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:01:00 - 2021-01-29 12:02:48
AÖF güz dönemi final sınavı 2021 ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları konusunda öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen güz dönemi bitirme sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, güz dönem final sınavlarına katılan öğrenclerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden AÖF sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. 

AÖF güz dönemi final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu nedenle gözler 29 Ocak’a çevrildi.

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