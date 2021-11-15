  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF güz dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AÖF ara sınavı giriş belgesi sorgulama
Eğitim

AÖF güz dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AÖF ara sınavı giriş belgesi sorgulama

2021 2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversite AÖF gün dönemi ara sınavı için heyecan dorukta. AÖF sınavlarına hazırlanan öğrenciler 2021 AÖF güz dönemi vize sınav tarihlerini sorguluyor. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AÖF güz dönemi vize sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri 2021 belli oldu mu? İşte 2021 AÖF güz dönemi vize sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:58:00 - 2021-11-15 15:59:27
AÖF güz dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AÖF ara sınavı giriş belgesi sorgulama

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. 2021 AÖF dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve korona salgınının seyrine göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınavı giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı. AÖF sınav giriş belgesi nereden alınacak? AÖF sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz. AÖF sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li vekilden bebek katili Öcalan için skandal çağrı!
Siyaset

HDP'li vekilden bebek katili Öcalan için skandal çağrı!

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP'nin Diyarbakır İl Örgütü’nün 3’üncü Olağanüstü Kongresinde konuşma yapan HDP Ağrı vekili ..
BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor
Gündem

BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor

Uzun bir süre iplerin iyice gerildiği Türkiye ile BAE ilişkileri artık normalleşiyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türki..
ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir hamle daha! İyice sınırları zorluyorlar
Gündem

ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir hamle daha! İyice sınırları zorluyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı söylenen YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay