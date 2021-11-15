AÖF güz dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AÖF ara sınavı giriş belgesi sorgulama

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. 2021 AÖF dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve korona salgınının seyrine göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınavı giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı. AÖF sınav giriş belgesi nereden alınacak? AÖF sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz. AÖF sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.