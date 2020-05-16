AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri nasıl yapılacak?
AÖF final sınavları online mı? Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkili. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakütlesi öğrencileri "AÖF final takvimi" , "AÖF finalleri ne zaman?" , "AÖF final sınavları online mı?" , "AÖF finalleri nasıl yapılacak?" , "AÖF dönem sonu sınavları nasıl yapılacak?" , "AÖF final 2020" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki. AÖF finalleri nasıl yapılacak?
Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ara sınavlarını internet üzerinden online olarak gerçekleştirdi. Öğrenciler dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağını meram ediyor. Konu hakkında açıklama geldi. İşte, detaylar.
AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.