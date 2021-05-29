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Eğitim AÖF finalleri başladı mı? AÖF sınav giriş sayfası
Eğitim

AÖF finalleri başladı mı? AÖF sınav giriş sayfası

AÖF finalleri ne zaman? Eğitim hayatlarını AÖF'de sürdüren milyonlarca öğrenci bahar dönemi final sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, AÖF finalleri online mı? AÖF final sınavlarına nereden giriliyor? AÖF bahar dönemi final sınav sayfası

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:06:00 -
AÖF finalleri başladı mı? AÖF sınav giriş sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi finallerinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler ayrıca son bir yıldır olduğu gibi sınavların online yani çevrimiçi olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, AÖF sınavlarına nereden nasıl girilir?

AÖF finalleri başladı mı?

AÖF Final sınavları 29 Mayıs'ta başlayacak. AÖF'den yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 ve 05-06-07 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir" denildi.

AÖF sınav giriş sayfası

AÖF öğrencileri e-sınav sayfası üzerinden finallere ulaşabilir. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıkları gibi e devlet üzerinden de sisteme bağlanabilir.

AÖF FİNAL SINAVLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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