AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF final sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi finallerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman açıklanacak?
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. AÖF final sonuçlarının ne zaman ilan edileceği açıklanmadı. Genellikle AÖF sonuçları 15 gün içerisinda açıklanıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Öte yandan AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022'de yapılacak.
AÖF sınav geçme notları
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti