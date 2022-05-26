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Eğitim AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi finallerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-05-26 21:24:00 -
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. AÖF final sonuçlarının ne zaman ilan edileceği açıklanmadı. Genellikle AÖF sonuçları 15 gün içerisinda açıklanıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022'de yapılacak.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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