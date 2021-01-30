AÖF final sonuçları | AÖF final sonuçları sorgula
AÖF final sonuç ekranı | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi güz dönemi bitirme sınavları online olarak 16-25 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
AÖF sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl AÖF vize ve final sınavları online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler 16-25 Ocak tarihleri arasında online olarak sınavlara katıldı. Milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyordu. Sonuçlar 30 Ocak Cumartesi günü ilan edildi.
AÖF final sonuçları | AÖF final sonuçları sorgula
Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz” denildi.