AÖF final sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuç sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü tamamandı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi erildi..

AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanacak.

2022 AÖF yaz okulu ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirlenmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır

AÖF ders geçme notu hesaplama nasıl yapılır?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken öğrencinin hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır

AÖF harf ders geçme notları

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.