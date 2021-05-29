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Eğitim AÖF final sınavlarına nasıl girilir? Anadolu Üniversitesi AÖF e-sınav giriş ekranı
Eğitim

AÖF final sınavlarına nasıl girilir? Anadolu Üniversitesi AÖF e-sınav giriş ekranı

Açık Öğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları çevrimiçi olarak bugünden itibaren başladı. On binlerce adayın katılacağı sınav için AÖF online sınav linki nerede, AÖF online sınava nasıl girilir gibi sorular merak kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:36:00 -
AÖF final sınavlarına nasıl girilir? Anadolu Üniversitesi AÖF e-sınav giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi'ndne yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilecek final sınavı 29 Mayıs'ta yani bugün başlayacak.AÖF öğrencileri online sınav girişi ekranını sorguluyor.

AÖF sınavlarına nasıl girilir?

Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Sistem 3 gün boyunca adaylara açık olacak.

AÖF ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF final sınavları ne zaman sona erecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavlarının ikinci etabı 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav sonuçları sınav bitiminden sonraki 5 gün içinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının en geç 12 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.

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