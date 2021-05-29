AÖF final sınavlarına nasıl girilir? Anadolu Üniversitesi AÖF e-sınav giriş ekranı

Açık Öğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları çevrimiçi olarak bugünden itibaren başladı. On binlerce adayın katılacağı sınav için AÖF online sınav linki nerede, AÖF online sınava nasıl girilir gibi sorular merak kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav girişi nasıl yapılır?