AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri yayımlanan takvim ile belli oldu. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından sıra final sınavlarına geldi. Adaylar sınav merkezi tercihlerini 4 Nisan tarihine kadar tamamladılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sinal sınavı mayıs ayında düzenlenecek.

AÖF bahar dönemi final ve yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

AÖF vize ve final sınavı not ortalaması hesaplama

Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF harf geçme notları

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

İkinci Üniversite kayıt kapsamında ders muafiyeti var mı?

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II Türk Dili I – II Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ders/derslerini alıp başaran, YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilgili öğretim yılında kayıt tarihleri arasında sadece bir kez olmak üzere muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

Açıköğretim fakültesi öğrencisiyim. Açık ya da örgün bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Açık veya uzaktan öğretimden, bir başka açık veya uzaktan öğretim diploma programına yatay geçiş yapabilirsiniz. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmeniz için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GNO’sunun 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,14) veya 80’in üzerinde olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya taban puanından yüksek olması gerekir.