AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri!

AÖF bahar dönemi final sınavı, vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınav tarihleri, 2021-2022 AÖF sınav takviminde belli oldu.

2022 AÖF bahar dönemi ara yani vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler dönem sonu sınav tarihlerine odaklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerine tamamlandı. AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ise 12 Nisan’da açıklandı. AÖF ara sınavının tamamlanmasından sonra şimdi gözler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavlarına çevrildi.

2022 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman olacak? AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF 2022 yaza okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınıf geçme sistemi

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.