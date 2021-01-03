AÖF final sınavı tarihleri, vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle gözler final tarihlerine çevrildi.

AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF ders alımı

ğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.