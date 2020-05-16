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AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? Açıköğretim öğrencileri “Finaller ne zaman başlıyor?” , “AÖF finalleri ne zaman?” , “AÖF finalleri haziran ayında mı?” , “AÖF sınavları nasıl yapılacak?” , “AÖF inal sınavları giriş” konularını araştırıyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:37:00 -
AÖF final sınavı ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriyor. Bu süreç eğitim sistemini de değiştirdi. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde vizeler online olarak yapıldı. Öğrenciler final sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor.

AÖF final sınavı ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

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