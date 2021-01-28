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Eğitim AÖF final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav itirazları son gün ne zaman?
Eğitim

AÖF final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav itirazları son gün ne zaman?

AÖF final sınavları 16 Ocak’ta online olarak başladı, 25 Ocak’ta ise tüm final sınavları sona erdi. AÖF final sınavlarının bitmesinden sonra öğrenciler, sonuçlar için heyecanla beklemeye başladılar. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav itirazları son günü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:54:00 -
AÖF final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav itirazları son gün ne zaman?

AÖF güz döneminin ilk sınavları tamamlandıktan tam 4 gün sonra sonuçları da erişime açmıştı. Geçtiğimiz sınav ve sonuçları takvimini göz önünde bulundurarak 25 Ocak’ta biten final sınavı sonuçlarının 29 Ocak’ta açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Öğrenciler, AÖF final sonuçlarına “esinav.anadolu.edu.tr” adresinden ulaşabilecekler.

Sınav itirazlarında son gün

AÖF sınav sorularına itiraz süresinin son tarihi bugün. AÖF konuya dair, “23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 28 Ocak saat 23.59’a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapabilirsiniz.” açıklamasını yaptı.

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