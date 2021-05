AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman 2021 AÖF final tarihi

AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman 2021? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 29 - 31 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Bu derslerden de başarısız not alan ve yaz okulunda eğitimine devam etmek isteyen adaylar için de Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir. Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

AÖF ders notu heaplama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları not ortalamasına yüzde 25, final sınavları ise yüzde 75 etki edecek. Sınav sonuçları sonrasında AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notları geçer not olarak belirlenmiştir. CD, DC ve DD harf notlarına sahip öğrenciler ise genel not ortalaması 2 veya üzerinde ise geçer not almıştır. Genel Not ortalaması 2.00'ın altında olanlar ise tekrar bu dersleri seçebilirler. Sınavlar sonucunda derslerini veremeyenler için yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.