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Eğitim AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır?
Eğitim

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF ders seçimi bahar dönemi. AÖF Bahar kayıt yenileme başvurusu başladı. AÖF ders seçme ve kayıt yenileme tarihi 26 Şubat’a kadar devam edecek. Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Peki AÖF bahar dönemi ders seçme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:17:00 - 2021-02-22 14:23:44
AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuruları başladı. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir. AÖF kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. 

AÖF bahar dönemi ders seçme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme için tıklayınız

2021 AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız 

AÖF kayıt yenileme

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