AÖF kayıt yenileme işlemleri internet adresi üzerinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifre bilgileri ile girilerek yapılacak.

Ödeme işlemleri Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor.

AÖF kayıt yenileme işlemi nereden, nasıl yapılır?

Söz konusu kayıt yenileme işlemi için ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında görülecektir. Ders seçimi işlemini gerçekleştiren öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilir.

AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

Kayıt yenileme tarihinin son günü 26 Şubat 2021 tarihi olarak belirlenmiştir. İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığı üzerinden saat 23:59’a kadar ödeme yapılması gerekir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemlerinden dolayı kredi kartıyla ödeme kabul edilmeyecektir.