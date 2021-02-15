AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
2021 yılı bahar dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri alınmaya devam ediyor. AÖF ders seçimi ve ödeme işlemleri 15 Şubat tarihinde başladı. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini sürdüren adaylar tarafından söz konusu işlemler için son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi nereden, nasıl yapılır? AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
AÖF kayıt yenileme işlemleri internet adresi üzerinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifre bilgileri ile girilerek yapılacak.
Ödeme işlemleri Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor.
AÖF kayıt yenileme işlemi nereden, nasıl yapılır?
Söz konusu kayıt yenileme işlemi için ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında görülecektir. Ders seçimi işlemini gerçekleştiren öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilir.
AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
Kayıt yenileme tarihinin son günü 26 Şubat 2021 tarihi olarak belirlenmiştir. İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığı üzerinden saat 23:59’a kadar ödeme yapılması gerekir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemlerinden dolayı kredi kartıyla ödeme kabul edilmeyecektir.