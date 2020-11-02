AÖF ders geçme notu kaç?
AÖF’den ders nasıl geçilir? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi açıklandı. Buna göre, AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı12 - 13 Aralık 2020, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021, Bahar Dönemi Ara Sınavı10 - 11 Nisan 2021 ve AÖG Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı29 - 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Peki AÖF ders geçme notu kaç?
AÖF 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Sınavların online olarak gerçekleştirilme kararının alınmasının ardından ders geçme notu değiştirildi ve 35 olmasına karar verildi. Online sınavlar için ara sınavın etkisi %25, final sınavının etkisi ise %75 olacak. Ders ortalaması 35’in altında olursa FF harf notu ile dersten kalınmış olacak.
AÖF iktisat işletme kamu yönetimi ders seçimi
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri devam etmekte. Üç aşamadan oluşan AÖF ders seçimi için birinci aşamada öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Daha sonra ise sistem üzerinden öğrenciler ders seçimi yapacakları dersleri belirleyecek ve son olarak onaylama işlemi tamamlanacak
Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
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