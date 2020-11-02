AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Sınavların online olarak gerçekleştirilme kararının alınmasının ardından ders geçme notu değiştirildi ve 35 olmasına karar verildi. Online sınavlar için ara sınavın etkisi %25, final sınavının etkisi ise %75 olacak. Ders ortalaması 35’in altında olursa FF harf notu ile dersten kalınmış olacak.

AÖF iktisat işletme kamu yönetimi ders seçimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri devam etmekte. Üç aşamadan oluşan AÖF ders seçimi için birinci aşamada öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Daha sonra ise sistem üzerinden öğrenciler ders seçimi yapacakları dersleri belirleyecek ve son olarak onaylama işlemi tamamlanacak

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

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