AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünleme sınavı online mi olacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının bitmesinin ardında sınavda başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına hazırlanmaya başlamadan önce tarihleri araştırmaya başladılar. Peki AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünlemeleri online mi olacak? AÖF bütünleme sınavına nereden girilir? İşte merak edilen sorunun cevabı…
AÖF güz dönemi final sınavları tamamlandı. Sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Binlerce öğrenci final sonuçlarının bekleyişi içerisinde. Aynı zamanda sınavda başarı gösteremeyen adaylar da bütünleme sınavlarına hazırlanacaklar.
AÖF bütünleme sınavları tarihi
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavı, 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanması planlandı.
Sınavlar online mi?
Bütünleme sınavlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacağı biliniyor.
Bütünleme sınavlarına giriş
Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihlerinde https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Hangi gün ve saatte, hangi derse girmesi gerektiğini merak eden öğrenciler, detaylı sınav programına AÖF’ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.