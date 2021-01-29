  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünleme sınavı online mi olacak?
Eğitim

AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünleme sınavı online mi olacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının bitmesinin ardında sınavda başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına hazırlanmaya başlamadan önce tarihleri araştırmaya başladılar. Peki AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünlemeleri online mi olacak? AÖF bütünleme sınavına nereden girilir? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:20:00 -
AÖF bütünleme sınavı ne zaman? AÖF bütünleme sınavı online mi olacak?

AÖF güz dönemi final sınavları tamamlandı. Sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Binlerce öğrenci final sonuçlarının bekleyişi içerisinde. Aynı zamanda sınavda başarı gösteremeyen adaylar da bütünleme sınavlarına hazırlanacaklar.

AÖF bütünleme sınavları tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavı, 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanması planlandı.

Sınavlar online mi?

Bütünleme sınavlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacağı biliniyor.

Bütünleme sınavlarına giriş

Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihlerinde https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Hangi gün ve saatte, hangi derse girmesi gerektiğini merak eden öğrenciler, detaylı sınav programına AÖF’ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin..
Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı
Dünya

Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muh..
AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var
Gündem

AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var

AİHM Başkanı Robert Spano, AİHM tarafından alınan Selahattin Demirtaş kararına ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay