AÖF online sınav ekranı | Milyonlarca kişi eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürüyor. Öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını, sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. AÖF sınavları online mı olacak? | AÖF birinci dönem sınavları ne zaman?

AÖF nedir?

Açıköğretim örgün eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılıyor. AÖF güz dönemi sınavları online olarak yapılacak. Güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2021'de yapılacak.

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