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Eğitim AÖF birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?
Eğitim

AÖF birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖF sınavları ne zaman 2020 | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler güz dönemi sınavlarının ne zaman başlayacağını, sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? | AÖF sınavları ne zaman? | AÖF birinci dönem sınav takvimi | AÖF sınavları ne zaman güncel

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:15:00 -
AÖF birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖF online sınav ekranı | Milyonlarca kişi eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürüyor. Öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını, sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. AÖF sınavları online mı olacak? | AÖF birinci dönem sınavları ne zaman?

AÖF nedir?

Açıköğretim örgün eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılıyor. AÖF güz dönemi sınavları online olarak yapılacak. Güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2021'de yapılacak.

AÖF ÇEVRİMİÇİ SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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