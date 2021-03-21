AÖF vizeleri online mı? Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman ayın kaçında nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF vize takvimi belli oldu mu?

AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?

AÖF bahar dönemi vizelerinin tarihleri belli oldu. AÖF vizeleri geçtiğimiz dönem olduğu gibi online olarak yapılacak. AÖF vize takvimi şöyle:

2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

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