AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?
AÖF sınav takvimi güncel | Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam edenler bahar dönemi sınav takvimini araştırıyor. AÖF vizeleri ne zaman? AÖF sınavları online mı? AÖF vizeler çevrimiçi mi olacak?
AÖF vizeleri online mı? Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman ayın kaçında nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF vize takvimi belli oldu mu?
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?
AÖF bahar dönemi vizelerinin tarihleri belli oldu. AÖF vizeleri geçtiğimiz dönem olduğu gibi online olarak yapılacak. AÖF vize takvimi şöyle:
2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
AÖF bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.