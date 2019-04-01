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AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılacak. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrencilerAÖF bahar dönemi vize sınavı giriş yerlerini açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. AÖF sınav yerleri açıklandı mı, AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vizeleri 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılacak. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrenciler  AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş yerlerini açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. AÖF sınav yerleri açıklandı mı, AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÜ AÖF 2018 – 2019 Akademik Takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvime göre Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vizeleri 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

AÖF bahar dönemi vize sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AÖF sınav giriş belgelerinin en geç 10 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.

AÖF bahar dönemi vize sınavına girerken yanında bulunması gereken belgeler

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

- Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
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