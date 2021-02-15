AÖF bahar dönemi sorumluluk üniteleri bahar dönemi AÖF sınav konuları

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma sona erecek. Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. AÖF bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse;

Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

Sosyal Güvenlik İşlemleri,

Öğrenci Belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir. Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacaktır.

Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

AÖF bahar dönemi sorumluluk üniteleri

Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır. Ders kitaplarını dijital format dışında basılı ders kitabı olarak temin etmek isteyen öğrenciler kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinde üyelik oluşturduktan sonra banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapabilirler. Satın alınan ders kitapları kargo ile öğrencinin belirtmiş olduğu adrese ücretli kargo ile gönderilmektedir