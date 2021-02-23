AÖF Bahar dönemi sınavlar online mı olacak? AÖF sınav tarihleri

AÖF eğitimi gören öğrenciler AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini araştırıyorlar. 15-26 Şubat tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri sürerken gözler AÖF bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Sorularına cevap arıyorlar.

AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavı ise 29-30 Mayıs 2021’de düzenlenecek.

AÖF sınavları online mı olacak?

Geçtiğimiz dönem online olarak düzenlenen AÖF sınavlarının Bahar döneminde online olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak koronavirüs tedbirleri için AÖF sınavlarının online yapılması tahmin ediliyor.