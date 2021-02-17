AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme tarihini araştırıyor. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi kadar öğrenciler hangi adımları takip ederek işlemlerini yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme online mı yapılıyor?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?

Anadolu Üniversitesi Akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazeretli kayıt tarihi olaraksa 26 Şubat Cuma günü son tarih olarak açıklandı.

Kayıt yenileme işlemleri öncesinde öğrencilerin ders seçimi ve kayıt yenileme bedellerini ödemeleri gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. Öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemlerini AÖF web sitesi üzerinden Ders seçimi (Ekle-bil) otomasyonu bağlantısıyla yapabilirsiniz. Bunun için sisteme öğrenci şifreniz ya da e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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