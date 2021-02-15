AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı? AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Yapılan duyuruya göre, öncelikle öğrencilerin ders seçimlerini yapması gerekiyor. Duyuruda öğrencilere 'Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.' uyarısı yapıldı.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi AÖF Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

AÖF bahar dönemi öğretim ücretleri ne zaman yatacak?

AÖF ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecek. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyeceği uyarısı yapıldı.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.