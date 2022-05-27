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Eğitim AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuç sorgulama ekranı!
Eğitim

AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuç sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sınavlarının 21 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. AÖF bahar dönemi final sınavına katılan adaylar şimdi de 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçlarını sorgular oldu. Peki 2022 AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu yani AÖF final sonuç sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:42:00 - 2022-05-27 16:44:09
AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuç sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları son dakika merak ediliyor. AÖF sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 21-22 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 2022 AÖF bahar dönemi final sınavında der döken öğrenciler AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklamasını beklemeye başladılar.

AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü. Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. Bu tarihler baz alındığında son sınavın sonuçlarının 31 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF sınıf geçme notları kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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