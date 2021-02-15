AÖF bahar dönemi ders seçimi nasıl yapılır? AÖF ders seçimi ekle sil nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerine ilişkin Anadolu Üniversitesinden açıklama yapıldı. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Buna göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir. 2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır. Peki AÖF bahar dönemi ders seçimi nereden yapılacak?

AÖF bahar dönemi ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi başvuru kılavuzu için tıklayın