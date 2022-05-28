AÖF Bahar dönemi 2022 final sınavı sonuçları ne zama açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgular!

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları merak ediliyor. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler 2022 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AÖF sınav sonuçları bekleniyor! AÖF bahar final sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta gerçekleşti.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 5 Haziran haftasında açıklanması bekleniyor. AÖF final bahar dönemi sonuç sorgulama ekranı

AÖF başarı notu nasıl hesaplanır?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

AÖF 2022 yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.