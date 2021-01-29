AÖF bahar dönemi 2021 kayıtları ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıtları 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar internet üzerinden başvurularını 25 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilecek

AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF 2021 yaz okulu sınavı tarihi ise 08 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

AÖF’ye yeni kayıt yaptırmak için en az lise veye dengi okul mezunu olmak gerekiyor. Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dahilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programlarının bazıları şunlardır: