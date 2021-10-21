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Eğitim AÖF ara sınavı ne zaman? 2021 2022 AÖF sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF ara sınavı ne zaman? 2021 2022 AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF kayıt tarihleri 2021 2022. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında yapıldı. AÖF sınavına hazılanan öğrenciler AÖF ara sınav tarihini merak ederken, bir diğer merak edilen konu ise AÖF sınavların nasıl yapılacağı. Peki AÖF güz ara sınavı ne zaman? AÖF ara sınavı online mi yüz yüze mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:42:00 - 2021-10-21 16:43:23
AÖF ara sınavı ne zaman? 2021 2022 AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınav tarihleri… AÖF sınavları ne zaman 2021? AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF başarı notu kaç?

Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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