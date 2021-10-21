AÖF ara sınavı ne zaman? 2021 2022 AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınav tarihleri… AÖF sınavları ne zaman 2021? AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF başarı notu kaç?

Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.