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Eğitim AÖF Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı olan öğrenciler güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılacak. Peki, AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖF güz dönemi sınav takvimi...

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:54:00 -
AÖF Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak.

2020 AÖF güz dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.

AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Sınavlar 12 Aralık itibarıyla başlayacak. 21 Aralık Pazartesi günü son bulacak.

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak?

-Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

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