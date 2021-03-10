AÖF 2. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı? AÖF ikinci dönem vize sınavı ne zaman, final tarihleri
AÖF ara sınavlar online mı? Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam eden öğrenciler final sınavlarının ne zaman nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF finaller çevrimiçi mi yapılacak?
Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler bahar dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Salgın sebebiyle güz dönemi sınavları online yapılmıştı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman nasıl yapılacak?
AÖF 2. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı? AÖF ikinci dönem vize sınavı ne zaman, final tarihleri
AÖF öğrencileri bahar dönemi vize ve final sınavlarının yüz yüze mi online mı olacağını merak ediyor. Konu hakkında merakla beklenen açıklama geldi. AÖF bahar dönemi salgın sebebiyle çevrimiçi olarak yapılacak. Yapılan açıklamada sınav tarihleri de açıklandı.
AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi şöyle:
2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
AÖF bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.