Anzer'in faydası

Anzer balının demir, çinko minarelleri bakımından diğer ballardan kat, kat daha zengin olduğu görülmüştür. Antioksidan değeri de yüksektir.

Listede yok yok sanki..

Bağışıklık sistemini düzenler,

Ağrı ve sancıların giderir,

Ameliyat yaralarını kapatır

Ağız yaralarını iyileştirir,

Akciğeri iyileştirir,

Bademcik iltihabını yok eder,

Bağırsak iltihabını giderir,

Büyüme ve gelişmeyi sağlar

Bunamayı engeller

Kansere yararlıdır,

Gözleri güçlendirir,

Cilt bozukluğunu giderir,

Damar sertliğini yok eder,

Düşünme yeteneğini artırır,

Gelişimi hızlandırır,

Halsizliği giderir,

Hazmı kolaylaştırır,

Kasları güçlendirir

Kemikleri kuvvetlendirir,

Kilo yapmaz,

Hafızayı güçlendirir,

İshali keser, iştah açar,

Kabızlığı giderir,

Kalp çarpıntısını giderir,

Kanı temizler,

Kısırlığı giderir,

Mide ülserini tedavi edicidir,

Saç dökülmesini önler,

Sarılığı tedavi eder,

Hepatit B, C, hastalıklarında tedavi edicidir,

Metabolizmayı dengeler,

Nezle ve gribe iyidir

Öksürüğü keser,

Astımı tedavi eder,

Sinir sistemini rahatlatır,

Prostatı önler,

Sedef hastalığını tedavi eder.

Gramı 1 lira!

Yaz tatili ile birlikte Karadeniz'e doğru yollara düşenlerde bir de "Anzer balı" bulup almak merakı oluşur. Yol boyu sağa sola bakıp bal ararlar. Hamdolsun, ülkemizin her tarafında bal üretimi yapılıyor. Nerede olsanız mutlaka bal bulursunuz. Fakat her bal, "Anzer balı" değildir. Sıradan çiçek veya çam balının kilo fiyatı 45-50 lira arasındadır. Bu rakam Anzer balının fiyatı yanında devede kulaktır! Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatı açıklanan Anzer balının gramı bir lira!. 250 gramlık bir kavanoz Ballıköy Kooperatifinin balı 250 TL. Bu bal, Rize’nin İkizdere ilçesi, Anzer Yaylası’nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı adı ile tanınmakta.

Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 700 liradan satılan balın bu yılki fiyatı arttı. Yarım kiloluk ve 250 gramlık şişelerde satılıyor.

FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balından alabilmek için çok sayıda kişi müracaat edince Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi talebi karşılayabilmek için mecburen balı gramla satışa sunuyor.

Sahtesine dikkat

Anzer balının İkizdere'nin yayla merkezi Ballıköy'de (Anzer), 3000-3500 rakım arasında, yüzden fazla arıcı tarafından yaklaşık 3 bin kovanda üretiliyor.

Anzer Yaylası'nda her yıl, toplanan balların Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapılıyor. Sonra tescil edilip mühürleniyor.

Mesela 300 kilogram baldan yalnızca 100 kilogramı bu tahlilde tescil ediliyor.

Kooperatif balı böyle parti parti gönderip, tescil aldıktan sonra satışa çıkarıyor.

Eğer gerçekten Anzer balı almayı düşünüyorsanız ve internet sitelerindeki Anzer balı altında satılan ballardan kesinlikle almayınız ve paranız ziyan olur. Sözünü ettiğimiz kooperatife müracaat etmelisiniz. Yoksa sağlığınız da riske girer. Çünkü yıllık sadece 1000 kg kadar üretilen Anzer balı internet sitelerinden de satılacak kadar bir üretimi artmış bir bal değil. Bildiğiniz ve tanıdığınız kimselerden bal almayı ihmal etmeyin.

Gramla satılır gramla yenir

Anzer balı öyle aklınıza estiği gibi kaşıklanmaz. Eğer ağır hasta kullanacak ise mutlaka doktor bilgisiyle kullanmasını gerekir..

Anzer balı kullanımı küçük, büyük ve bebekler olmak üzere üç şekilde kullanılır,

Anzer balı Komar balı (Deli bal) gibi acı bir bal değildir.. Tansiyonu düşürmez,

Büyüklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir çorba kaşığı,

Küçüklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir şeker kaşığı,

Bebeklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir çay kaşığı, ılık süt ya da su ile şerbet yapılarak ta tüketilebilir.