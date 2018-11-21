THY- Noukşot
0553 313 94 23

Anzer'in faydası

Anzer balı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda Anzer balının polifonel oranı diğer bal çeşitlerine oranla çok daha yüksek çıkmaktadır.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:15
Anzer'in faydası

Anzer balının demir, çinko minarelleri bakımından diğer ballardan kat, kat daha zengin olduğu görülmüştür. Antioksidan değeri de yüksektir.

Listede yok yok sanki..

Bağışıklık sistemini düzenler,

Ağrı ve sancıların giderir,

Ameliyat yaralarını kapatır

Ağız yaralarını iyileştirir,

Akciğeri iyileştirir,

Bademcik iltihabını yok eder,

Bağırsak iltihabını giderir,

Büyüme ve gelişmeyi sağlar

Bunamayı engeller

Kansere yararlıdır,

Gözleri güçlendirir,

Cilt bozukluğunu giderir,

Damar sertliğini yok eder,

Düşünme yeteneğini artırır,

Gelişimi hızlandırır,

Halsizliği giderir,

Hazmı kolaylaştırır,

Kasları güçlendirir

Kemikleri kuvvetlendirir,

Kilo yapmaz,

Hafızayı güçlendirir,

İshali keser, iştah açar,

Kabızlığı giderir,

Kalp çarpıntısını giderir,

Kanı temizler,

Kısırlığı giderir,

Mide ülserini tedavi edicidir,

Saç dökülmesini önler,

Sarılığı tedavi eder,

Hepatit B, C, hastalıklarında tedavi edicidir,

Metabolizmayı dengeler,

Nezle ve gribe iyidir

Öksürüğü keser,

Astımı tedavi eder,

Sinir sistemini rahatlatır,

Prostatı önler,

Sedef hastalığını tedavi eder.

Gramı 1 lira!

Yaz tatili ile birlikte Karadeniz'e doğru yollara düşenlerde bir de "Anzer balı" bulup almak merakı oluşur. Yol boyu sağa sola bakıp bal ararlar. Hamdolsun, ülkemizin her tarafında bal üretimi yapılıyor. Nerede olsanız mutlaka bal bulursunuz. Fakat her bal, "Anzer balı" değildir. Sıradan çiçek veya çam balının kilo fiyatı 45-50 lira arasındadır. Bu rakam Anzer balının fiyatı yanında devede kulaktır! Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatı açıklanan Anzer balının gramı bir lira!. 250 gramlık bir kavanoz Ballıköy Kooperatifinin balı 250 TL. Bu bal, Rize’nin İkizdere ilçesi, Anzer Yaylası’nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı adı ile tanınmakta.

Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 700 liradan satılan balın bu yılki fiyatı arttı. Yarım kiloluk ve 250 gramlık şişelerde satılıyor.

FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balından alabilmek için çok sayıda kişi müracaat edince Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi talebi karşılayabilmek için mecburen balı gramla satışa sunuyor.

Sahtesine dikkat

Anzer balının İkizdere'nin yayla merkezi Ballıköy'de (Anzer), 3000-3500 rakım arasında, yüzden fazla arıcı tarafından yaklaşık 3 bin kovanda üretiliyor.

Anzer Yaylası'nda her yıl, toplanan balların Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapılıyor. Sonra tescil edilip mühürleniyor.

Mesela 300 kilogram baldan yalnızca 100 kilogramı bu tahlilde tescil ediliyor.

Kooperatif balı böyle parti parti gönderip, tescil aldıktan sonra satışa çıkarıyor.

Eğer gerçekten Anzer balı almayı düşünüyorsanız ve internet sitelerindeki Anzer balı altında satılan ballardan kesinlikle almayınız ve paranız ziyan olur. Sözünü ettiğimiz kooperatife müracaat etmelisiniz. Yoksa sağlığınız da riske girer. Çünkü yıllık sadece 1000 kg kadar üretilen Anzer balı internet sitelerinden de satılacak kadar bir üretimi artmış bir bal değil. Bildiğiniz ve tanıdığınız kimselerden bal almayı ihmal etmeyin.

Gramla satılır gramla yenir

Anzer balı öyle aklınıza estiği gibi kaşıklanmaz. Eğer ağır hasta kullanacak ise mutlaka doktor bilgisiyle kullanmasını gerekir..

Anzer balı kullanımı küçük, büyük ve bebekler olmak üzere üç şekilde kullanılır,

Anzer balı Komar balı (Deli bal) gibi acı bir bal değildir.. Tansiyonu düşürmez,

Büyüklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir çorba kaşığı,

Küçüklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir şeker kaşığı,

Bebeklere: Sabah akşam yemeklerden en az bir saat önce aç karnına bir çay kaşığı, ılık süt ya da su ile şerbet yapılarak ta tüketilebilir.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:15
  1. Rize
  2. Ağrı
  3. anzer balı
  4. anzer balının faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egzamayı daha çok gıda alerjisi alevlendiriyor
    1. Egzamayı daha çok gıda alerjisi..
    2. Avni Özgürel: En büyük problemimiz..
    3. Tayland'da "Turkiye’nin Renkleri"..
    4. Her mevsim hercailerindir, ortancalar..
    5. Haberler emniyeti harekete geçirdi!..
    6. Bulgaristan Yunanistan’ın 190 bin kara..
    7. "15 Temmuz, Türkiye'nin haritadan..
    8. Avusturya’da anaokulu öğrencilerine..
    9. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    10. Elma sirkeli suya övgü!
    11. "Trump, Suudi Arabistan'ın değerlerini..
    12. Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları
    13. Egzamadan beteri dışlanma ve alaya..
    14. Kazanan taraftar oldu! Pazartesi..
    15. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    16. Deli bal en fazla 1 çay kaşığı
    17. Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı
    18. Soner Yalçın kafayı çıkarttı: Türkçe..
    19. Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. ABD'den küstah hamle! Türkiye'den..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!