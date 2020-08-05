AnTuTu, Temmuz ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarını duyurdu

Telefon performans testleri ile gündeme gelen AnTuTu, Temmuz ayı verileri açıkladı. AnTuTu’nun açıkladığı sonuçlara göre temmuz ayında en iyi performans gösteren akıllı telefonlar Çin'den çıktı. . Teste göre, listede en iyi performansı gösteren cihaz 613.048 puanla Oppo Find X2 Pro olurken, bu cihazı 606.490 puanla Oppo Find X2 takip ediyor. Bu iki Oppo cihazından sonra en iyi performans gösteren telefon ise 601.706’yla redmi K30 Pro oldu.

Listede, ayrıca Mi 10 Pro, Oppo Ace2, Realme X50 Pro ve daha isminde çok az söz ettiren cihaz yer alıyor. Temmuz ayında açıklanan en iyi 10 amiral gemisi cihazın hepsinde Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti yer aldı. Cihazların yazılım ayarları, optimizasyonları ve bazı ufak tefek detaylar, telefonlar arasındaki puan farklarının oluşmasına neden oluyor.